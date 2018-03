Saleux, France

Ce mineur, a commencé sa soirée mouvementée par un vol de voiture ce mardi. Il s’est introduit dans un centre de contrôle technique de Saleux, a dérobé un jeu de clés et est reparti avec un véhicule de type C3. La police est prévenue.

Quelques heures plus tard, vers 23h45, les policiers amiénois sont appelés pour une tentative de cambriolage dans une entreprise de matériel agricole, toujours à Saleux. Les fonctionnaires arrivent sur place et constatent l’infraction le grillage a été coupé et la porte de l’entrepôt a été forcée. Ils décident de rester près du site pour mettre en place une surveillance. Ils aperçoivent alors une Citroën C3 dont l’immatriculation correspond au véhicule volé un peu plus tôt au centre de contrôle technique.

Une course-poursuite avec la police

Le conducteur prend la fuite, les policiers s’élancent à sa poursuite. Le jeune homme de 17 ans, qui n’a donc pas de permis de conduire, perd le contrôle de la voiture à Vers-sur-Selle. Il finit sa course dans le mur d’une maison et est interpellé et placé en garde à vue dans la foulée. Cet habitant de Longueau a déjà eu affaire à la police à de nombreuses reprises : il est défavorablement connu, notamment pour des faits de vol. Il doit être jugé ce mercredi en comparution immédiate.