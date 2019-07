Salies-de-Béarn : trois blessés dans un choc frontal entre deux voitures

Salies-de-Béarn, France

Deux voitures se sont violemment percutées à Salies-de-Béarn, ce dimanche soir vers 19h15. Trois personnes sont blessées, dont deux gravement.

L'accident s'est produit à la sortie de Salies-de-Béarn, sur la D17 en direction de Cassaber. D'un côté il y a une femme de 59 ans, seule dans son véhicule. Et de l'autre au moins deux hommes, de 39 ans tous les deux. La femme est dans un état grave et a été transportée à l'hôpital de Pau. Tout comme l'un des deux hommes. L'autre est lui légèrement blessé et a été transféré à l'hôpital d'Orthez.

C'est le troisième grave accident de la route du week-end en Béarn. Samedi matin un motard de 59 ans est mort après une sortie de route en descendant de la Pierre-Saint-Martin.

A Artiguelouve, c'est une mère de famille de Monein, qui est morte au volant de sa voiture ce samedi midi, là aussi après un choc frontal. Ses deux filles de 14 et 17 ans qui étaient à bord sont grièvement blessées.