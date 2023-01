Salies-de-Béarn : une auxiliaire de vie poursuivie pour un détournement de 223.000€

Une Salisienne de 55 ans a été interpellée par les gendarmes pour abus de confiance. Elle est soupçonnée d'avoir détourné de l'argent de la dame dont elle s'occupait : une dame de Salies aussi âgée de 95 ans.

En trois ans, elle aurait "capté" 223.000 euros des comptes de sa cliente. Elle avait accès à ses moyens de paiements : carte bleue et chéquier. Elle s'est aussi octroyé des augmentations de salaire.

Plus de 6.000 euros par mois

Cela fait plus de 74 000 euros par an. Le train de vie de cette auxiliaire de vie a changé puisqu'il n'y a plus rien de cette somme sur ses comptes en banque.

Elle a fait des travaux chez elle principalement. Le parquet a également saisi une BMW et un quad.

Elle avait la main sur les moyens de paiement de la dame, en fauteuil roulant et mal voyante. Des achats ou des retraits de carte bleue, des chèques aussi et également des augmentations de salaire.

Les explications de la défense

C'est une amie de la victime qui a fait un signalement. Une amie qui a expliqué aux gendarmes qu'elle a été mise à l'écart par l'auxiliaire de vie.

Me Thierry Sagardoytho qui défend la mise en cause explique que sa cliente était "employée jour et nuit, sans aucun jour de repos et dans des conditions totalement contraires aux règles minimum du code du travail". La suspecte a été placée en garde à vue ce lundi, remise en liberté ce mardi matin sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée en juillet pour ces faits.