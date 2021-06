Trafic de cocaïne en Dordogne : le procès s'est ouvert ce mercredi à Périgueux

Ce mercredi 23 juin et jeudi 24, onze prévenus sont à la barre du tribunal correctionnel de Périgueux. Tous soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à un réseau de trafic de cocaïne dans l'agglomération de Périgueux, en Dordogne.

Le procès s'est ouvert peu après 9 heures ce mercredi 23 juin au tribunal correctionnel de Périgueux. Onze prévenus sont accusés d'avoir participé à un trafic de cocaïne en Dordogne, en faisant venir la drogue notamment depuis l'Espagne.

Dans cette affaire, les vendeurs sont chevronnés et les clients accros. La cocaïne n'était pas seulement "sniffée" mais parfois fumée et associée à de l'ammoniaque. Pour financer leur consommation, certaines femmes auraient usé de leurs charmes, parfois agressées par les dealers alors qu'elles étaient sous l'emprise de stupéfiants. Certains des hommes renvoyés devant le tribunal ne consommait pas du tout de cocaïne, mais profitaient de la dépendance de ces consommatrices : "nous sommes accros à la cocaïne, mais eux sont accros au sexe" relate l'une d'elle. Chacune des femmes évoquent des agressions sexuelles parfois réalisées devant plusieurs hommes, et sous l'emprise de drogues dures.

"Ce qui était festif est devenu un enfer"

Deux prévenus sont présentés comme les têtes du réseau, chacun épaulé par des lieutenants. "On est tous des toxicos qui vendons pour financer notre conso" explique l'un de ces bras droits. Ce mercredi, tous les prévenus se sont succédés à la barre pour s'expliquer sur leur rôle dans l'affaire. La majorité explique vendre quelques grammes pour financer leur propre consommation. L'une des prévenues marquées par cette emprise dont elle a pu sortir voilà un an : "ce qui était festif est devenu un enfer" se souvient-elle.

Ce jeudi matin, le procureur de la République fera ses réquisitions et les avocats de la défense auront la parole avant un jugement annoncé ce jeudi soir.