Salman Rushdie "sur la voie du rétablissement", J.K Rowling menacée

Deux jours après avoir été poignardé à de multiples reprises, Salman Rushdie est "sur la voie du rétablissement", a affirmé ce dimanche son agent Andrew Wylie, cité par des médias américains. L'écrivain n'est plus sous assistance respiratoire. Sa famille s'est dit soulagée.

"Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction", a ajouté l'agent de l'auteur dans un communiqué. Vendredi soir, ce même agent avait indiqué que Salman Rushdie, 75 ans, allait "probablement perdre un oeil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie". Andrew Wylie avait ensuite confié au New York Times que son client avait recommencé à parler samedi soir. Son fils Zafar Rushdie a confirmé sur Twitter que son père "avait pu dire quelques mots" samedi et qu'il avait "conservé intact son sens de l'humour". La famille Rushdie s'est dite "extrêmement soulagée".

Cible d'une fatwa de l'Iran demandant son assassinat depuis 1989 et la publication de son ouvrage "Versets sataniques", Salman Rushdie allait prendre la parole dans un festival littéraire près de New-York aux Etats-Unis, ce vendredi, une conférence sur la liberté artistique, lorsqu'il a été attaqué par Hadi Matar, 24 ans, Américain d'origine libanaise. L'intellectuel a été poignardé une dizaine de fois au cou et à l'abdomen.

L'assaillant plaide "non coupable" de tentative de meurtre

L'assaillant de Salman Rushdie a été présenté samedi soir à un juge de l'Etat de New York, devant lequel il a plaidé "non coupable" de "tentative de meurtre" par la voix de son avocat. Lors d'une audience de procédure au tribunal de Chautauqua, Hadi Matar, poursuivi pour "tentative de meurtre et agression", a comparu en tenue rayée noire et blanche de détenu, menotté et masqué, et n'a pas dit un mot, d'après le New York Times (NYT) et des photos de la presse locale. Il comparaîtra une nouvelle fois le 19 août. Les procureurs ont estimé que l'attaque de vendredi dans un centre culturel de Chautauqua était préméditée.

Vie normale à New York

Vivant à New York depuis vingt ans, Salman Rushdie avait repris une vie à peu près normale tout en continuant de défendre, dans ses livres, la satire et l'irrévérence. Coïncidence, le magazine allemand Stern l'a interviewé il y a quelques jours, avant l'attaque : "Depuis que je vis aux Etats Unis, je n'ai plus de problème (...) Ma vie est de nouveau normale", assure l'écrivain dans cet entretien à paraître in extenso le 18 août, en se disant "optimiste" malgré "les menaces de mort quotidiennes".

La "fatwa" de l'Iran n'a de fait jamais été levée et beaucoup des traducteurs de Salman Rushdie ont été blessés par des attaques, voire tués, comme le Japonais Hitoshi Igarashi, poignardé à mort en 1991. Les "Versets sataniques" sont jugés par les musulmans les plus rigoristes comme blasphématoires à l'égard du Coran et du prophète Mahomet.

L'Académie Goncourt a réagi ce dimanche midi à l'agression au couteau de l'écrivain à travers un communiqué condamnant "un acte barbare que rien ne saurait justifier". Saluant un homme devenu malgré lui un "symbole inébranlable de la résistance face au totalitarisme et à l'obscurantisme islamiste", l'Académie Goncourt souligne que la violence à son endroit a "paradoxalement pour effet de confirmer la puissance de la littérature".

J.K Rowling menacée

La police britannique a aussi indiqué ce dimanche enquêter sur une menace présumée dont l'autrice de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, dit avoir été la cible sur Twitter après l'attaque contre Salman Rushdie aux Etats-Unis.

J. K. Rowling avait réagi à l'agression de l'auteur des "Versets sataniques" en se disant "écoeurée" sur le réseau social, ajoutant espérer son rétablissement. Un utilisateur, qui se présente sur son profil comme un étudiant et militant politique basé à Karachi au Pakistan, avait alors répondu : "Ne t'inquiète pas tu es la prochaine".

Le tweet a ensuite été supprimé mais J. K. Rowling a posté une capture d'écran, interpellant Twitter sur de possibles violations de ses règles. "Nous avons reçu des informations sur une menace proférée en ligne et nos agents procèdent à des investigations", a indiqué une porte-parole de la police d'Ecosse, où vit l'autrice.