Deux adolescents ont été blessés, dont un gravement à Salmbach (Bas-Rhin) dans un accident entre leur deux-roues et un tracteur. L'accident s'est produit un peu avant 19h jeudi.

Salmbach, France

Deux adolescents de 14 et 16 ans ont été blessés un peu avant 19h jeudi à Salmbach dans le nord de l'Alsace, entre Wissembpourg et Lauterbourg.

Un blessé grave

Ils circulaient à bord d'un deux-roues et ont percuté un tracteur. L'un des deux jeunes est gravement blessé et a été transporté au CHU de Strasbourg Hautepierre en hélicoptère. L'autre, plus légèrement blessé a été hospitalisé à Wissembourg. Le conducteur du tracteur est indemne.

La gendarmerie est chargée de l'enquête.