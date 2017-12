Craon, France

Une enquête préliminaire est bien ouverte depuis le vendredi 22 décembre par le Pôle Santé Publique du parquet de Paris, confirmant une information de nos confrères du Point et de Franceinfo. L'enquête, pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine, est confiée à la section de recherche d'Angers et à l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique.

L'usine est à l'arrêt

35 nourrissons atteints de salmonellose ont été recensés depuis mi-août. Il a été prouvé, par des analyses médicales, que 31 d'entre eux ont consommé du lait infantile en poudre de l'usine Lactalis de Craon. Le groupe Lactalis avait d'abord retiré 625 lots du marché avant d'en enlever 720 ces derniers jours. Plusieurs parents ont porté plainte contre le géant laitier. Certains ont même monté une association de familles de victimes. À Craon, l'usine ne produit plus de lait actuellement. Le site est en phase de décontamination. Un site qui emploie 350 salariés.