Salmonellose : la justice belge ouvre une enquête après le rappel des chocolats Kinder

Une enquête a été ouverte par la justice belge après la découverte de cas de salmonellose en Europe, liés à des produits issus de l'usine de chocolats Kinder d'Arlon. Le but est d'établir d'éventuelles responsabilités au sein de l'usine.

L'usine est désormais à l'arrêt, l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge (Afsca) lui ayant retiré son autorisation à cause du manque de transparence du groupe Ferrero. Le groupe italien a reconnu qu'il avait détecté dès le 15 décembre une contamination aux salmonelles de ses produits dans cette usine en Belgique. "L'entreprise a vu son autorisation retirée, c'est à la justice désormais de mener son enquête", a déclaré à l'AFP Jean-Sébastien Wahlin, de Afsca.

Le géant italien a reconnu "des défaillances internes" qui ont entraîné "des retards dans la récupération et le partage d'informations dans les délais impartis". Selon l'Afsca, "plus d'une centaine de cas de salmonellose ont été identifiés en Europe" depuis plusieurs semaines, dont au moins une vingtaine en France, et le lien établi fin mars entre ces intoxications et l'usine Ferrero d'Arlon "a été confirmé depuis lors". Aucun décès n'a été signalé.

Pour rappel, tous les produits issus de l'usine sont concernés par le rappel de produits, à savoir : les Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi 100g, Kinder Mini Eggs et Kinder Schoko-Bons. Les boîtes mélangeant plusieurs références, comme Kinder Happy Moments et Kinder Mix, sont aussi rappelées. Cela concerne tous les pays où ils sont distribués, et quelle que soit la date de péremption.