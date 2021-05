Une mère de famille et ses trois enfants ont été sauvés des flammes par des policiers courageux dans la nuit de jeudi à vendredi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Ils sont sains et saufs. Le feu s'est déclaré dans l'appartement d'un immeuble situé rue d’Amsterdam aux Canourgues.

Les policiers sauvent des flammes une maman et ses trois enfants à Salon-de-Provence

Le soulagement après une grosse angoisse dans la nuit de jeudi à vendredi à Salon-de-Provence. Un incendie s'est déclaré dans l'appartement du troisième étage d'un immeuble situé rue d'Amsterdam, cité des Canourgues vers 2 heures du matin. Au quatrième étage une mère de famille d'une quarantaine d'années et ses trois enfants en bas âge se sont rapidement retrouvés pris au piège par les flammes et certains d'entre eux commençaient même à perdre connaissance à cause de la fumée inhalée.

Cinq policiers arrivés sur place sont donc passés par les balcons pour aller sauver la petite famille, réfugiée dans une pièce de l'appartement. Une marque de courage de la part des policiers, équipés comme seul outil de protection de leur masque chirurgical anti-covid. Les policiers ont porté dans leurs bras les enfants pour les extraire par les balcons. D'après les premiers éléments le feu serait parti d'un court circuit d'un sèche linge.

Trente personnes ont été évacuées au total et sept personnes hospitalisées pour des problèmes respiratoires, dont un policier et deux pompiers.