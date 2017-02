A Salouël, Saleux et Pont-de-Metz, les polices municipale et nationale se rapprochent

Les polices municipale et nationale se rapprochent à Saleux, Salouël et Pont-de-Metz. Après avoir mutualisé leurs policiers municipaux, ces trois communes ont signé ce jeudi une convention de coordination avec le Préfet de la Somme afin d'acter le rapprochement avec la police nationale.

Une convention de coordination a été signée ce jeudi entre les maires de Pont-de-Metz, Salouël et Saleux et le Préfet de la Somme. Ces trois communes ont déjà mutualisé leurs policiers municipaux afin qu'ils travaillent ensemble sur le secteur. Mais pour aller plus loin, elles avaient besoin de l'aval de l'Etat. C'est chose faite avec cette convention.

Le document précise la nature des interventions qui relèvent des compétences de chacun. Il officialise aussi la collaboration entre ces policiers municipaux et nationaux. Un élément essentiel pour Nathalie Skiba, la directrice départementale de la sécurité publique dans la Somme : "le gain est réel pour tout le monde, c'est le renseignement. On a des policiers municipaux qui connaissent parfaitement le terrain, ils voient des choses et nous rapportent des éléments. A l'inverse, on leur donne aussi des éléments quant on a des plaintes ou une recrudescence d'infractions dans un secteur. C'est un échange d'information fructueux".

Un meilleur armement des policiers municipaux

Cet échange préexistait à la convention, mais cela le rend officiel. Lorsque c'était officieux, cela dépendait du bon vouloir de chacun. Cette fois-ci, les choses sont écrites et donc quasiment obligatoires.

Les maires de Salouël, Saleux et Pont-de-Metz entourés des policiers municipaux et nationaux © Radio France - Rosalie Lafarge

Cette convention entre les maires et l'Etat permet également de mieux armer les policiers municipaux assure le Préfet de la Somme, Philippe de Mester. "C'est la condition pour qu'ils puissent avoir des armes, non létales bien sûr, mais des bâtons de défense ou des gaz lacrymogènes, précise le Préfet, et puis cela leur permet d'intervenir sur des actions de police judiciaire qui seraient réservées à la police nationale normalement. Cela étend les pouvoirs des policiers municipaux".

Une présence accrue de la police municipale sur le secteur

Un pas supplémentaire vers toujours plus d'efficacité pour les maires de Salouël, Saleux et Pont-de-Metz. C'est déjà pour gagner en efficacité qu'ils ont décidé de rapprocher leurs cinq policiers municipaux. Jean-Hervé Hémard, le maire de Salouël l'assure, "cette mutualisation nous permet d'avoir une amplitude horaire très grande puisqu'on met un policier de Salouël avec un policier de Saleux, et le lendemain matin une autre équipe prend le relai, donc on peut être sur le terrain toute la semaine jusqu'à 23h le soir".

La surveillance des trois communes a donc déjà augmenté avec cette mutualisation, dans l'espace comme dans le temps. Et même si c'est le secteur le moins criminogène de l'agglomération amiénoise selon le Préfet de la Somme, cela permet tout de même de rassurer les habitants des trois communes.