Saluts nazis, cris de singe, coups... Huit hommes proches de mouvances nationalistes jugés à Bordeaux

Huit hommes de 20 à 38 ans comparaissent ce jeudi devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de violences sexistes et racistes commis dans le quartier Saint-Michel dans la nuit du 24 au 25 juin dernier. Deux d'entre eux vivent au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, les autres sont Girondins. Ils sont suspectés d’appartenir au groupuscule Bordeaux Nationaliste, qui depuis a été dissous . Des rixes ont eu lieu au cours de cette nuit. Devant le tribunal deux versions s’affrontent, où les deux partis estiment s’être fait agresser.

Durant l’audience, le déroulé de la soirée a été présenté. Le groupe d’hommes sortait d’un bar, en cherchait un autre afin de continuer la soirée. Les jeunes hommes prennent une photo devant le bar bordelais « Le singe Vert », certains les visages masqués, les bras croisés. Puis, ils prennent la direction du quartier Saint-Michel. Durant l'audience, des vidéos de la soirée sont diffusées. Certaines ont été filmées par les prévenus eux-mêmes, dans lesquelles on les entend scander "Bordeaux nationaliste" à plusieurs reprises, ou encore "Et ils sont où les antifas ?" accompagnés de saluts nazis. Des gestes que certains prévenus reconnaissent. D'autres images sont diffusées, où l'un des prévenus tient une sorte de pistolet à gaz dans les mains, et s'esclaffe "regardez, j'ai trouvé ça à mon travail, ça nous fait une arme de plus".

Dans la suite de la soirée, le groupe de huit hommes explique s'être fait agresser alors qu'il cherchait à intervenir suite à l'agression d'un couple par une dizaine de personnes "maghrébines". Du point de vue des victimes (deux hommes et une femme ont porté plainte), les huit hommes sont bien les agresseurs, qui sont allés provoquer des riverains. Les deux hommes se seraient fait gazer, et auraient subi des coups de poing et de pied, alors qu'ils essayaient de s'interposer. La bagarre dure plusieurs minutes.

Beaucoup de questions tournent autour des saluts nazis lors de l'audience, et de l'approche des prévenus à l'idéologie nazie. Lors de différentes perquisitions aux domiciles des prévenus, des affiches ont parfois été trouvées, dont une avec un smiley qui représente Adolf Hitler, avec une mèche sur le côté et une moustache droite, très caractéristique. Un des prévenus se défend : "Je n'ai jamais fait le rapprochement, sur internet ça se trouve très facilement".