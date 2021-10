Plus d'une centaine de personnes, dont une quinzaine de professeurs, étaient réunis samedi après-midi devant le parvis du collège Pasteur de Florange pour rendre hommage à Samuel Paty, un an après son assassinat. Le square porte désormais son nom.

Samuel Paty : un an après l'horreur, la ville de Florange inaugure un square à l'effigie du professeur

Samedi après midi, élus, citoyens et professeurs étaient réunis devant le collège Pasteur à Florange pour inaugurer le square Samuel Paty

Un an après l'horreur, une célébration et une plaque pour rendre hommage à Samuel Paty. Ce samedi après-midi à Florange, des élus, des professeurs mais aussi des citoyens étaient réunis autour du square devant le collège Louis Pasteur, pour honorer la mémoire du d'histoire-géographie. Il y a un an, il était décapité dans son collège en région parisienne, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves.

Rendre hommage à un homme et à sa profession

Après la lecture du poème "Liberté" de Paul Eluard par des élèves, une dizaine d'élus et de représentants de l'éducation nationale se sont succédé pour saluer son travail. Parmi eux, Rémy Dick, le maire de Florange. "On voulait évidemment rendre hommage à un homme. Mais aussi à une profession, celle d'enseignant, qui a elle aussi été attaquée".

Une quinzaine de professeurs du collège Pasteur étaient réunis pour l'occasion. "C'était une très belle cérémonie, elle m'a beaucoup touchée, témoigne Esther Strauss, qui enseigne l'histoire-géographie comme Samuel Paty. Je pense qu'on en avait besoin, après une année durant laquelle à cause des confinements on n'a pas pu se réunir... On a tous été extrêmement très choqués par ce qu'il s'est passé. C'est donc très bien qu'on soit là aujourd'hui".

Une plaque en l'honneur du professeur a été déposée à quelques mètres du collège © Radio France - Jules Hauss

Pour marquer l'événement, le square a été baptisé au nom de Samuel Paty et une plaque a été dévoilée, à quelques mètres de l'entrée du collège. "Tous les jours les élèves passeront devant et se demanderont qui était Samuel Paty", explique Rémy Dick.

Je ne changerai pas une virgule à mon cours de liberté d'expression

L'objectif est désormais de regarder vers l'avenir. Très ému par la cérémonie, Vassily Barboni, professeur d'histoire lui aussi, est fier de rendre hommage à son collègue et de porter ses valeurs. "Nous devons montrer à nos élèves qu'en France nous vivons dans un pays libre qui accorde une place importante aux libertés individuelles. Ca ne fait que renforcer notre détermination. Il n'est pas question de se censurer et je ne changerai pas une virgule à mon cours de liberté d'expression que je donne chaque année en classe de quatrième".

Selon le maire de la ville, la plaque n'est qu'une première étape. L'année prochaine, il espère ériger une sculpture célébrant la liberté, pour agrémenter le nouveau square Samuel Paty.