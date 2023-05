Samuel témoigne de l'agression dont il a été victime pour aucun autre motif que celui d'être homosexuel

Ce samedi soir de la fin du mois de mars, Samuel, 31 ans, fait la fête avec quelques amis. Le groupe s'est retrouvé dans une boite de nuit de plan de campagne. La soirée est festive, mais à la sortie un homme prend à partie le jeune homme et lui assène une serie d'insultes homophobes, le ton monte, les vigiles interveniennent. Quelques minutes plus tard, des pneus crissent sur le parking de l'établissement et une voiture fonce sur Samuel et le projette en l'air à plusieurs mètres de l'impact. Le choc est d'une exrême violence selon des images de vidéo surveillance récupérées par la famille

"On n'est pas dans une agression pour blesser mais pour tuer un homosexuel". Hervé Seroussi, l'avocat de Samuel

Samuel est conduit à l'hopital Nord, il sera ensuite hospitalisé à Martigues pendant deux semaines, malgrè la violence du choc, le jeune serveur dans un fast foot d'Istres ne souffre que de multiples contusions et commotions notamment cérébrales, mais les dégats psychologiques sont tels, que Samuel va passer ces prochains jours dans une clinique. Samuel veut aujourd'hui parler, dénoncer ce comportement "meurtrier", le jeune homme reconnait avoir longtemps essuyé des remarques et des insultes homophobes sans réagir, aujourd'hui dit-il "c'est trop"

Son avocat maitre Seroussi attend une réponse très ferme de la justice, concernant les deux hommes qui étaient à bord de la voiture, ils sont agés de 21 et 22 ans, un seul a placé sous contrôle judiciaire. Quand ils ont été interpellés, les deux hommes projetaient de quitter le pays, la voiture qui a servi à l'agression a été retrouvée carbonisée.

Le témoignage de Samuel est à retrouver ce mardi matin dans la matinale de France bleu Provence.