Sanction pour un bar à Châteauroux : le gérant de l'Imprévu se sent "puni pour l'exemple"

Deux jours après les échauffourées qui ont agité le centre-ville de Châteauroux, Valentin Pinault est un peu amer. "J'ai le sentiment d'être puni pour quelque chose dont je ne suis pas responsable, ou très peu", explique le gérant du bar L'Imprévu, installé sur la place Monestier. Il réagit aux annonces du maire de Châteauroux, Gil Avérous, qui s'est montré très ferme après ces heurts.

L'élu castelroussin a annoncé son intention de retirer temporairement l'autorisation de terrasse du bar. "Il doit y avoir un exemple, il faut taper sur les doigts d'une personne. Il faut un coupable, ils ont sûrement pris le plus proche. Ce qui m'embête, c'est d'avoir été puni alors que j'ai l'intime conviction qu'on n'y peut pas grand-chose", confie le patron de L'Imprévu. Selon le maire de Châteauroux, l'établissement aurait fait l'objet de plusieurs signalements ces derniers temps, notamment sur les mesures de distanciation sociale, ou encore sur des clients qui auraient consommé de l'alcool alors qu'ils étaient déjà en état d'ivresse.

Des échauffourées dans la nuit de samedi à dimanche

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs groupes de jeunes se sont retrouvés sur la place de la République. Ils étaient au moins une centaine, voire 200 ou 300, selon certains témoins. La tension est montée et quelques bagarres ont éclaté vers 2h30 du matin. La police est intervenue pour disperser la foule alcoolisée, en utilisant deux grenades de désencerclement.

Face à la réponse ferme de la municipalité, Valentin Pinault ne comprend pas pourquoi il est le seul bar sanctionné. "Il y avait certainement des clients de mon établissement, mais aussi d'autres bars, et puis des gens qui avaient été refusés des bars et qui traînaient autour du centre-ville", explique-t-il."Il y avait 200 ou 300 personnes sur la place de la République. Même plein, même hors période Covid, mon bar ne peut pas accueillir 300 personnes. Donc j'ai le sentiment d'avoir été puni de façon un peu extrême".

La faute à la fermeture des boîtes de nuit ?

"Je ne sais pas si c'est l'unique responsable mais il y a une accumulation de faits et de signalements à l'égard de cet établissement. Si d'autres ont commis les mêmes imprudences, on prendra les mêmes mesures à l'encontre des fautifs", a expliqué Gil Avérous, sur l'antenne de France Bleu Berry. Pour l'instant, la suspension temporaire du droit d'installer sa terrasse n'est pas encore effective, mais elle devrait être communiquée ce mardi, indique la mairie.

Cette nuit d'échauffourées à Châteauroux a eu lieu alors qu'il y a déjà eu des accrochages dans le centre-ville la nuit, depuis plusieurs semaines. La faute à la fermeture des boîtes de nuit ? Ces établissements ne peuvent pas rouvrir à cause de la crise sanitaire. "On laisse les jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont envie de faire la fête, stagner dans la rue. À 2h, quand les bars ferment, ils ne savent pas où aller. Ils n'ont plus aucun établissement pour aller faire la fête ensuite, ils picolent dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ça donne ça", regrette Valentin Pinault, qui est également la patron de la discothèque L'After, fermée à cause du Covid.

Un constat partagé par les syndicats de police. "Ils continuent à faire la fête dehors, et voilà ce qui arrive. Ils sont alcoolisés, ils deviennent violents, il y a l'effet de groupe qui joue aussi", indique Fabrice Bransolle, sécrétaire départemental du syndicat Alliance dans l'Indre. Alors il constate que la situation se tend depuis plusieurs semaines. "Nous avons de gros problèmes d'effectifs. Nous perdons des effectifs chaque année, et ils ne sont pas remplacés. Nous ne sommes pas renforcés. Donc à un moment, c'est la sécurité des Castelroussins qui en pâtit", déplore-t-il.

Lors des échauffourées dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme a été blessé au visage. La police indique qu'il est tombé, lui dénonce des coups portés par les policiers. Une autre personne a été interpellée pour "ivresse publique et manifeste"..