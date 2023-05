Sandra Creuzet-Taite, maire du Coteau : les maires sont "à portée d'engueulade permanente"

C'est selon le procureur de Roanne un moyen d'accélérer les procédures judiciaires : des audiences judiciaires vont se tenir à partir du mois de juillet en mairie du Coteau. C'est ce qu'on appelle des audiences foraines. Il devrait y en avoir une par trimestre selon le partenariat signé entre le procureur et le maire du Coteau, Sandra Creuzet-Taite, le 16 avril 2023.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : Que vont apporter ces audiences foraines à la commune du Coteau ?

Sandra Creuzet-Taite : Ce que ça va apporter pour la commune, c'est effectivement une mise en action de la politique que nous avons souhaité mettre en place de sécurité, de prévention et un travail partenarial avec la justice, c'est apporter aux administrés une réponse plus rapide en matière peut-être d'indemnisations, par rapport à des préjudices éventuellement subis, ou la commune essentiellement dans certaines affaires.

Une réponse plus rapide que si l'audience se tenait au tribunal ?

Comme l'explique le procureur de la République, Monsieur Grini, il y a quand-même des délais au niveau de la juridiction. C'est bien six, huit mois, peut-être plus. Le fait que ça passe par la mairie, la première antenne de proximité des administrés en général, ça sera beaucoup plus rapide, peut-être deux ou trois mois effectivement, et ça permet aussi de désengorger les tribunaux.

Vous avez déjà un autre partenariat avec la justice, pour la réinsertion de détenus en fin de peine au sein des services municipaux au Coteau, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Allez-vous reconduire ce dispositif ?

Effectivement, nous renouvelons. Alors, ça s'est bien passé au début. En tout cas le travail effectué par le détenu était de grande qualité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que l'on ne maîtrise pas, c'est effectivement la psyché et peut-être des choses que vivent les personnes. Donc, au bout de trois mois, j'ai souhaité mettre fin à ce dispositif avec le détenu. Néanmoins, nous renouvelons l'opération pour la rentrée de septembre. Il y a un jury à l'intérieur même du centre de détention qui va se mettre en place. Et oui, ça participe à ce que je vous disais tout à l'heure, à un panel en fait, un ensemble de dispositifs qu'on a souhaité mettre en place avec mon adjoint à la sécurité, Hervé Barge, qui est un ancien commandant de police municipale à Roanne. Et ça s'inscrit dans cette philosophie d'être au plus proche de nos administrés en matière de justice et de réponses, peut-être pénales, mais en tout cas de réponse de la part du premier magistrat et du maire.

Cela sert-il aussi à remettre un cadre, face aux incivilités, aux violences contres les élus ? Cette fonction de maire, lourde à porter, vous effraie-t-elle parfois ?

Vous mettez justement en évidence le fait que lorsque l'on est un élu, un premier magistrat, un maire, on n'est pas forcément préparé à l'être. Il y a celles et ceux qui ont souhaité faire de la politique et être maire, ce qui est mon cas. Et il y a celles et ceux qui peut-être sont arrivés dans cette vie publique en n'étant pas préparés. Oui, il y a des incidences. On est à portée d'engueulade permanente, ça, c'est une évidence. Après, on en prend plus ou moins son parti, mais c'est parfois difficile et le fait de remettre du cadre est peut-être mettre du sens, et réaffirmer une posture, une position qui est celle du premier magistrat, ça redonne ce sens et cette autorité même première aux maires.

Vous êtes à mi-mandat, avez-vous lancé tout ce que vous vous étiez fixé en arrivant à la mairie du Coteau ?

Nous sommes, avec l'équipe que je représente, à 80 % de nos engagements déjà réalisés. Moi, j'ai fait une promesse. J'ai dit aux Costellois, "Vous me faites confiance, vous m'élisez, mais vous ne serez pas déçus". Nous, Le Coteau, on est une ville en action. C'est l'engagement de campagne que nous avions et on s'est employé avec les élus de cette majorité à accomplir notre programme électoral. Moi, ce que je demande, c'est que les électeurs, effectivement, nous jugent sur le résultat : aujourd'hui à mi-mandat, on a accompli 83 % de notre programme électoral. J'ai la chance d'avoir une super équipe et des super services. Je ne suis pas toute seule, et je pense que les élus doivent aussi dire qu'ils ont une équipe. Moi, j'ai des super adjoints, j'ai une super équipe municipale et j'ai des super services. Il y a des hauts et des bas. Mais en tout cas, j'ai la chance de les avoir.

Le Coteau sera ville arrivée sur le Critérium du Dauphiné début juin, c'était la première candidature de la commune et vous êtes retenus. Comment avez-vous convaincu ASO ?

Eh bien on me dit souvent que je suis pénible et que j'ai du caractère. Et je remercie en tout cas Christian Prudhomme d'avoir tenu la promesse qu'il m'a faite il y a un an en arrière. Et j'ai la chance d'accueillir une étape. C'est la première fois, on l'a demandé, et ce sera une super arrivée. En tout cas, les services de la Ville, les élus, on s'emploie vraiment à avoir une super arrivée au Coteau le 6 juin .

Nous sommes presque un an après le violent orage de grêle qui a touché votre commune , où en sont les travaux de démolition des sites municipaux que vous ne souhaitiez pas conserver en raison des dégâts ?

Nous sommes là dans la dernière phase, c'est-à-dire au niveau des appels d'offres, des marchés. Tout est en train de se constituer de manière à pouvoir programmer les démolitions à partir de la fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc oui, il y a trois bâtiments, en tout cas qui seront concernés : un ancien gymnase, l'amicale laïque et puis les serres municipales qui ont vraiment subi de lourds dégâts, qu'il nous sera impossible de pouvoir réparer. Donc, avec l'assureur et l'expert, ça sera de la démolition.