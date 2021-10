Nouvelle-Aquitaine : un budget régional supplémentaire de 500 millions d'euros "surtout financé par l'emprunt"

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine va voter ce lundi un budget supplémentaire de 500 millions d'euros, pour faire face aux dépenses liées aux crises sanitaires et économiques. Un surcoût financé essentiellement par l'emprunt a expliqué ce lundi matin Sandrine Derville, la Vice-Présidente de la Région en charge des Finances. Elle était l'invitée de France Bleu Limousin.

"Le quoiqu'il en coûte nous amène à augmenter de 40% nos autorisations en investissement et de 5% en fonctionnement", a détaillé Sandrine Derville, prenant l'exemple des mobilités, qui vont représenter "320 millions d'euros pour aller vers des mobilités plus durables".

Sur ce budget supplémentaire, le soutien aux entreprises représente par ailleurs "un peu plus de 33,5 millions d'euros mobilisés, en particulier sur une quarantaine de dossiers qui n'ont pas été retenus par l'Etat dans le dossier France Relance", et "c'est normal à nos yeux que la région viennent les aider", a expliqué la Vice-Présidente de la Région, convenant que l'Etat "ne peut pas tout aider". "C'est aussi 12,5 millions pour aider des entreprises dans leur transformation industrielle et écologique, c'est 5 millions d'euros pour les fonds propres des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi 9 millions d'euros pour le secteur de la culture. C'est tout ça le budget supplémentaire", a détaillé Sandrine Derville.

Trois fois plus d'endettement avec la crise du coronavirus

Interrogée sur la manière dont ces dépenses supplémentaires seraient financées, Sandrine Derville a expliqué qu'il y aurait des "ajustements de recettes en matière fiscale, de TVA et de TICPE (ndlr : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)" mais que c'est surtout l'emprunt qui va permettre de financer ces nouvelles aides. _"_En 2021, la région va s'endetter de 480 millions d'euros supplémentaires. A titre de comparaison, en 2020, c'est 450 millions, et les années avant le Covid-19, c'était 150 millions, c'est donc trois fois plus avec le Covid-19" a calculé la Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine.

A écouter : l'interview de Sandrine Derville, Vice-présidente de la Région en charge des finances

Sandrine Derville a enfin précisé que "la TICPE n'augmenterait pas", mais que "c'est une taxe qui rapporte à la Région 65 millions d'euros par an, c'est l'équivalent de deux lycées, c'est à la fois le montant de la rénovation des rames TER de l'ex-région Limousin et la rénovation des routes nationales 147 et 141" a-t-elle conclu.