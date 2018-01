Lors d'une traditionnelle patrouille à Tours, les policiers municipaux ont fait la découverte d'une cachette d'armes ce vendredi matin, au Sanitas. Les policiers ont mis la main sur une carabine et un fusil de chasse. On ne sait pas si ces armes ont déjà été utilisées. Une enquête a été ouverte.

Tours, France

Ce vendredi 26 janvier au matin, les policiers municipaux de Tours ont fait la découverte d'une cachette d'armes, dans le quartier du Sanitas. Les policiers, lors d'une traditionnelle patrouille, ont décidé de pénétrer dans le hall d'un immeuble du quartier. Une fois dans le hall, ils décident d'ouvrir une gaine électrique. "C'est là que les trafiquants cachent souvent les stupéfiants.", explique un policier.

Deux armes dans une gaine électrique

Sauf que cette fois, les policiers ne trouvent pas de drogue. Ils tombent nez à nez avec deux armes : une carabine et un fusil de chasse.

Les policiers n'identifient pour l'instant pas qui a déposé ces deux armes à cet endroit. On ne sait pas non plus si ces deux armes ont déjà servi. Une enquête a été ouverte.