"Sans la ceinture, on serait mort", une opération de sécurité routière en Dordogne pour les vacanciers

Il y a du monde sur l'autoroute du Manoir, à Boulazac ce dernier samedi de juillet. C'est presque impossible de se garer. Il faut dire qu'il est pile midi, l'heure de la pause déjeuner pour tous les automobilistes qui rentrent de vacances ou ceux qui les débutent seulement. La préfecture de Dordogne a choisi cette date, le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens pour organiser une opération de sensibilisation à la sécurité routière.

La gendarmerie, Vinci-Autoroutes et des associations de sécurité routière ont installé leur stand de prévention. Hector, un petit garçon, est entouré de gendarmes en uniforme. Il met sur ses yeux un masque de simulation des effets de l'alcool.

"C'est dangereux de conduire comme ça"

"Ah oui quand même ! J'ai l'impression qu'il y a trois routes !", s'écrie l'enfant en tentant de slalomer entre les plots orange posés sur le parking. Ce n'est pas facile, il en fait tomber quelques uns, et réagit : "Ca doit être dur de conduire comme ça, c'est dangereux. Au moins je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire".

A l'image de sa maman, le mieux est peut être encore de ne pas boire du tout. Ne se sentant pas concernée, Eve essaye donc les lunettes de "fatigue". "C'est perturbant, tous nos sens sont modifiés et c'est flou. Je me dis qu'en voiture, c'est encore pire", dit la mère de famille qui assure respecter les pauses toutes les deux heures.

Bien mettre sa ceinture

C'est le plus important selon le capitaine Rémy, commandant de l'escadron de sécurité routière à Périgueux. Il conseille : "Quand on fait plus de 500 kilomètres, il y a des endormissements. Il faut prendre son temps, organiser son voyage et faire des pauses ". Car après plus de deux heures de conduite : "des gestes parasites et le corps réclame une pause". Il participe tous les ans à ces actions de sensibilisation.

Outre le test de la fatigue et de l'alcool, les nombreux enfants présents sont attirés par les différentes activités présentées sous formes ludiques. Nathan et Tino, deux adolescents s'approchent même d'une voiture embrochée qui fait des tonneaux. Le principe : sensibiliser sur la bonne manière d'attacher sa ceinture. Marc, l'un des bénévoles prend en charge les deux jeunes : "il faut bien serrer pour ne pas glisser sur le siège au moment du choc", explique-t-il. La ceinture doit être collée au bassin, remontée le long du torse et ne pas être trop proche du cou.

Tino et Nathan ont testé la voiture tonneau © Radio France - Gabin Grulet

Une fois les ceintures vérifiées, les tonneaux peuvent commencer : "Ca fait bizarre !", lâche Tino. Nathan renchérit : "Si on n'a pas les ceintures, on est mort". La maman, Bénédicte, est contente car ça fait une piqure de rappel aux deux jeunes. Même si, Nathan l'assure il met toujours sa ceinture, il fait une promesse à sa mère, dès qu'ils reprendront la route pour rentrer de vacances, il ne mettra plus ses pieds sur le tableau de bord.