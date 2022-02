Sans le savoir, un père de famille prive ses voisins d'internet et de téléphone dans les Landes

Les téléphones ne fonctionnaient plus, la nuit, dans le secteur de Messanges (Landes)

Un père de famille installé dans le secteur de Messanges (Landes) est poursuivi par la justice pour avoir, sans le savoir, bloqué pendant plusieurs nuits internet et la téléphonie mobile dans tout son quartier. Il pensait priver ses seuls enfants d'internet et n'imaginait pas que le brouilleur d'ondes, qu'il utilisait, allait perturber les télécommunications d'une zone s'étendant sur deux communes. Une enquête de l’Agence nationale des fréquences a permis d'établir sa responsabilité et des poursuites ont été engagées.

Tout est parti de l'alerte d'un opérateur de téléphonie mobile : l'une de ses antennes ne fonctionnait plus la nuit à Messanges, en général entre minuit et 3 heures du matin. Pour résoudre ce mystère, un technicien de l'ANFR, l'agence nationale des fréquences, s'est rendu sur place, à Messanges, avec un véhicule-laboratoire tout équipé, doté d'un radiogoniomètre sur le toit, un appareil de détection d'ondes hostiles. Le technicien se déplace aussi à pied, avec un récepteur portable. Et il finit, assez rapidement, par identifier une maison d'où semble provenir les perturbations.

Le père de famille reconnaît utiliser un brouilleur d'ondes

Un homme, occupant de cette habitation, est alors interrogé. Il reconnaît immédiatement qu'il utilise un brouilleur d'ondes multi-bandes, capable de neutraliser la téléphonie mobile mais aussi le wifi. Il explique avoir acheté cet appareil pour priver ses enfants d'internet la nuit et éviter qu'ils ne consultent des réseaux sociaux, dont ils étaient accrocs. Toutes les nuits, ce Landais branchait donc ce brouilleur, pensant couper les télécommunications dans sa seule maison. Sauf que des appareils de ce type ont souvent un "rayon d’action plus large qu’on le pense ou que ne le laisse supposer le vendeur" explique ce mardi 8 février l'ANFR sur son site internet. C'est ainsi que ce brouilleur a perturbé la téléphonie mobile d'une zone à cheval sur deux communes, dont Messanges.

L'ANFR précise que les brouilleurs d'ondes sont strictement interdits en France. Leur utilisation est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 30.000 euros d'amende. C'est ce que risque ce père de famille. Le parquet de Dax a ouvert une enquête et demandé à la gendarmerie que ce Landais soit convoqué. Il doit aussi payer une taxe de 450 euros pour frais d’intervention à l'Agence nationale des fréquences.