Sans nouvelle de Guirec Soudée, son équipe en appelle à Thomas Pesquet

Le Breton Guirec Soudée a quitté les Etats-Unis le 15 juin dans son canot dans le but de rejoindre la Bretagne, mais il a connu plusieurs déboires et depuis un mois son équipe ne peut plus le joindre directement. Sans nouvelle depuis le 29 juillet, elle en appelle à l'astronaute Thomas Pesquet.