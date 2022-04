Sans nouvelles de leur fils depuis 10 jours, des parents lancent un avis de recherche

Une disparition constatée dimanche dernier

Dimanche 17 avril, Romain doit revenir chez sa mère, à Saint-Paul-De-Varces, pour lui rendre la voiture qu'il lui a empruntée le week-end précédent. Il n'est jamais venu. Voyant qu’il ne répondait ni aux appels, ni aux SMS, ses parents ont appelé son institut de formation à Annecy, où il devait passer la semaine. Mais il n’y est pas allé. Ses parents comment une enquête, à leur niveau, pour essayer de le retrouver. "On a contacté l'école, ses professeurs" explique son père, Emmanuel Dufour. "Au retour de son école, il devait aller en apprentissage, sur Grenoble. On a essayé de joindre son patron, qui ne l'a pas vu prendre son poste cette semaine." Il contacte ses amis, qui sont sans nouvelles eux aussi. "On a surveillé les réseaux sociaux, on est allé dans les lieux où il pouvait être, on est allé à son studio." Aucune trace de Romain. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis le dimanche 10 avril, lorsqu'il a quitté le domicile de sa mère pour se rendre à Annecy.

Cette disparition, elle ne collait pas avec l'organisation de sa vie actuelle.

Emmanuel Dufour l'assure : son fils était très impliqué dans sa formation, passionné par les métiers de la restauration. "Depuis la rentrée 2021, il était investi à la fois chez son patron, mais aussi dans cette formation. Il en parlait avec plaisir. Il faisait même des essais de recette à la maison."

Un avis de recherche pour comprendre

Selon Emmanuel Dufour, le téléphone portable de Romain a été localisé à Grenoble le lundi 11 avril. Son père cherche à savoir ce qu'il a fait entre le dimanche et le lundi.

Avec qui il a pu être ? À quel endroit ? On a besoin de savoir vite. Si on attend trop, les gens ne se rappelleront plus.

Depuis dimanche, son inquiétude grandit de jour en jour. "Il y a vraiment un côté irréel à cette situation, c'est comme si on était dans un film." Les sapeurs-pompiers ont forcé la porte de son appartement. Il n'était pas à l'intérieur.

Les amis de Romain solidaires

Dès qu'ils se sont rendus compte de sa disparition, les parents de Romain ont créé un groupe Whatsapp avec ses amis. Eux non plus n'avaient pas de nouvelles de lui depuis dix jours. Ils ont participé aux recherches de la voiture, placardé des avis de recherche sur les murs, arpenté son quartier pour le retrouver.

On s'est dit : "on n'est pas parano, il n'y a pas que nous qui nous inquiétons."

"C'était à la fois rassurant de savoir qu'on ne délirait pas", dit Emmanuel Dufour. "Mais aussi inquiétant, en se disant qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe." La gendarmerie de Vif a ouvert une enquête mercredi. Des recherches sur la voiture, les téléphone et les mouvements bancaires de Romain sont en cours. Si vous avez des informations, contactez le 07 82 72 29 24.