Sans permis à 173 km/h sur la RN 19 entre Lure et Héricourt

Un jeune "automobiliste" a été contrôlé à 173 km/h au lieu de 110 km/h vendredi dernier en Haute-Saône sur la RN 19 entre Lure et Héricourt. Ce recalé de l'examen conduisait sans permis.

Il a fait fort. Un Montbéliardais de 20 ans a été pris en grand excès de vitesse vendredi dernier sur les routes de Haute-Saône. Il circulait à 173 km/h au lieu des 110 km/h autorisés sur la RN 19 entre Lure et Héricourt.

Il prend le volant sans permis car sa copine était fatiguée, selon lui

Ce jeune conducteur n'avait pas son permis de conduire. Et pour cause, il avait échoué récemment à l'examen et se disposait à le repasser. Face aux gendarmes qui l'ont intercepté, il a aussi tenté de se justifier en expliquant qu'il avait pris le volant à la place de la passagère, sa copine, titulaire elle du permis, mais "qui était fatiguée", selon lui.

Un weekend placé sous le signe des excès de vitesse

Les gendarmes de Haute-Saône ont par ailleurs procédé au cours du même week-end à huit rétentions du permis de conduire sur les routes du département : six pour des excès de vitesse et deux pour des conduites sous l'emprise de l'alcool.