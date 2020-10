Sans permis, elle avait causé un accident mortel à Pornic

Une conductrice de 32 ans à l'origine de la mort d'une adolescente de 17 ans en janvier dernier à Pornic était jugée ce mardi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Elle a été condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et obligation de suivre un stage de sécurité routière.

La conductrice roulait sans permis et sans assurance (photo d'archive)

Une conductrice de 32 ans à l'origine de la mort d'une adolescente de 17 ans en janvier dernier à Pornic était jugée ce mardi pour "homicide involontaire" par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. L'une des passagères, la soeur de son petit ami de l'époque, avait été éjectée du véhicule sur la route bleue, entre Saint-Nazaire et Pornic. La jeune femme ne possédait pas de permis de conduire ni d'assurance. Elle a été condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et obligation de suivre un stage de sécurité routière. Le procureur avait requis quatre ans d'emprisonnement avec sursis, une interdiction de passer son permis de conduire pendant cinq ans.

N'a jamais eu son permis de conduire

De petite taille, menue, d'allure juvénile, la prévenue reconnaît à la barre qu'elle n'a jamais décroché son permis de conduire. Elle a échoué deux fois à l'examen; et quand elle s'est séparé de son compagnon il y a deux ans, "je n'ai pas réfléchi, j'ai commencé à conduire car il fallait bien accompagner mes deux petites filles à l'école, je ne pensais pas du tout à l'accident" explique l'employée de restauration. Elle conduit aussi ses amis comme ce soir de janvier où elle rentre d'une sortie shopping à Saint Nazaire; ils sont 4 dans la voiture, son petit ami à l'avant, et derrière, deux filles dont la soeur de son ami. Pour éviter une voiture, elle freine brutalement; le véhicule fait des tonneaux. Laurie, âgée de 17 ans, est éjectée.

Du mal à trouver ses mots à l'audience

Face à la famille de l'adolescente, éplorée et en colère qui la soupçonne d'avoir conduit après le drame, la prévenue a du mal à trouver ses mots. Le procureur fustige son comportement de "délinquant routier" alors que la trentenaire a elle-même perdu sa mère dans un accident de la route. "C'est une jeune femme dévastée qui assume avec maladresse et qui saura jusqu'à la fin de ses jours qu'elle a commis des erreurs fatales" tente de convaincre son avocat Me Poquet .