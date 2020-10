Sans permis mais à 175 km/h sur l'autoroute "pour s'entraîner"

Il roulait à une vitesse folle sur l'autoroute. Il a été contrôlé à bord d'une Peugeot 208 à 172 km/h sur l'A75. Un homme a été arrêté ce jeudi par les gendarmes de Lozère, à hauteur d'Antrenas, dans le sens Nord-Sud. Il n'a pas le permis, et ne l'a d'ailleurs jamais passé. Le propriétaire du véhicule, et passager ce jour-là, ne s'est pas démonté et a avancé une excuse improbable aux gendarmes. Il explique avoir laissé le volant à son ami "pour qu'il s'entraîne".

Les 2 hommes, originaires de région parisienne, seront bientôt convoqués devant la Justice. Le propriétaire de la voiture devrait être poursuivi pour "complicité de conduite sans permis". Il a pu repartir au volant de sa voiture.

La veille déjà, mercredi, les motards de la Brigade Motorisée de Mende ont contrôlé vers Châteauneuf-de-Randon sur la RN 88 un conducteur à 162Km/H au lieu de 80. Soit carrément le double de la vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré immédiatement, et il sera bientôt convoqué devant le Tribunal de Police. Un proche est venu le rejoindre, pour conduire le véhicule à sa place.

Le 30 septembre encore, un homme a été arrêté au volant d'un fourgon, à Villefort. Il conduisait depuis 9 ans sans permis, et donc sans assurance.