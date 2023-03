Sans permis, sans ceinture, il manque de percuter les motards des gendarmes en Dordogne

Les motards de la gendarmerie de la compagnie de Bergerac rentrent de patrouille ce mardi 21 mars, quand ils aperçoivent dans les rues du centre-ville un Peugeot 3008 dont le conducteur ne porte pas sa ceinture.

ⓘ Publicité

Les gendarmes lui font signe de s'arrêter, sauf qu'il entame une marche arrière entre la rue Pozzi et la rue Malbec pour tenter de leur échapper. Il manque même de percuter une des motos de la gendarmerie.

Condamné le lendemain, il part en prison

Les gendarmes le forcent à s'arrêter, et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Déjà, l'homme de 28 ans n'a pas de permis de conduire. Il roulait sans ceinture, et il est testé positif aux stupéfiants. En l'occurence, du cannabis.

Le chauffard a été présenté au Procureur de la République de Bergerac dès ce mercredi 22 mars, et condamné dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour refus d'obtempérer aggravé.

Son lourd casier judiciaire a conduit la justice à prononcer une peine d'un an de prison ferme, dont six mois avec sursis probatoire, en plus d'une interdiction de conduire un véhicule.