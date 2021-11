" Sans secret, il n'y a pas de confiance " : les avocats de Cherbourg défendent le secret professionnel

Les avocats mobilisés ce mardi 16 novembre 2021 à Cherbourg comme partout en France pour dénoncer l'article 3 de la loi " confiance dans la justice " Le texte, actuellement examiné par le Parlement, veut encadrer le secret professionnel et selon les robes noires, pourrait le remettre en cause.

Photo symbolique au Palais de justice de Cherbourg ce mardi 16 novembre où la majorité des avocats du barreau se sont mobilisés pour dénoncer l'article 3 de la loi " confiance dans la justice " Le texte, actuellement examiné par le Parlement, veut encadrer le secret professionnel, et selon les robes noires , il menace la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients.

Les avocats, qui se sont mobilisés un peu partout en France, demandent la suppression totale de cette mesure.

"Pour pouvoir accompagner un client, la confiance est nécessaire, et donc le secret. "

Alors que l'ambition initiale du texte était de renforcer le secret professionnel - qui n'est aujourd'hui pas inscrit dans la loi- au final, les dérogations inscrites dans l'article 3 remettent en cause le secret professionnel, et ce même si elles ne concernent que certains domaines, comme le domaine fiscal explique Christophe Loison, bâtonnier du barreau de Cherbourg jusqu'en janvier 2022 : " Ce sont des dérogations précises dans les matières mais ça laisse beaucoup d'appréciations possibles. Selon le texte, l'avocat qui ferait l'objet de "manœuvre non intentionnelle" de la part de son client, pourrait faire l'objet de perquisition et voir des dossiers saisis, sans pouvoir opposer le secret professionnel, ce qui porterait atteinte aux intérêts des justiciables."

Pour les robes noires, le texte remet donc en cause le lien de confiance nécessaire pour le travail de l'avocat avec son client.

Le secret professionnel de l'avocat est absolu pour protéger les intérêts de la société, de la démocratie et des citoyens. Or le texte actuel prévoit des dérogations en matière pénale : c'est une première étape pour déroger au secret professionnel. Sans secret il n'y a pas de confiance, et pour pouvoir accompagner et défendre un justiciable il faut créer cette confiance. C'est nécessaire que le secret soit préservé dans son entièreté. Christophe Loison, bâtonnier du barreau de Cherbourg

D'autres recours possibles

Le texte est soumis au vote des députés ce mardi, il doit être voté par le Sénat jeudi . A ce stade législatif, aujourd'hui seul le gouvernement peut déposer un amendement pour supprimer ou réécrire l'article 3. Si le texte est adopté tel quel, les avocats envisagent éventuellement la saisie du conseil constitutionnel.

Le texte qui réforme la justice doit aussi consacrer les audiences filmées ou la généralisation des cours criminelles départementales