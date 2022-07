Sans surprise, Cédric, le mari de Delphine Jubillar, reste en prison

Sans surprise, la justice a confirmé ce lundi le maintien en détention de Cédric Jubillar, soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a suivi l'avocat général qui avait demandé le 28 juin le maintien en détention de cet homme de 34 ans qui se dit innocent, au cours d'une audience à huis clos.

Emmanuelle Franck, l'une des avocats de la défense qui avaient une nouvelle fois demandé la remise en liberté de son client, a dénoncé lundi "l'entêtement de la justice qui ne peut conduire qu'à un désastre". Les avocats défenseurs comptent poursuivre leur "combat" pour obtenir la libération de leur client dont le dossier est "vide" selon eux.

"Un faisceau d'indices graves et concordants"

De leur côté, les enquêteurs, en l'absence de preuves irréfutables, continuent de mettre en avant "un faisceau d'indices graves et concordants" à l'encontre de Cédric Jubillar.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) avait prolongé le 13 juin dernier de six mois la détention du principal suspect, initialement prévue pour un an jusqu'au 18 juin dernier.

Il avait été mis en examen pour homicide volontaire en juin 2021 et emprisonné, à l'isolement, dans la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse.

Delphine Jubillar, infirmière dans une clinique d'Albi, alors âgée de 33 ans, a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 15 décembre 2020, dans sa maison de Cagnac-les-Mines, le village proche d'Albi où elle vivait avec son mari et ses deux enfants.

