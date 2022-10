Sans train pour partir de Bordeaux, il braque des automobilistes avec un faux pistolet sur la rocade

Mardi soir, une femme rentre chez elle en voiture à Villenave d’ornon, quand elle se gare, un homme ouvre sa portière et monte brusquement dans sa voiture, il la braque avec un pistolet et lui ordonne de descendre. La victime ne voit pas qu'il s'agit d'un jouet en plastique, et s’exécute.

ⓘ Publicité

L'agresseur s’embranche alors, avec la voiture volée, sur la rocade et se retrouve dans un embouteillage. La propriétaire de la voiture ayant gardé la clé dans son sac à main, il ne peut pas redémarrer et décide de s’en prendre aux automobilistes pris dans le même embouteillage. Il parvient à ouvrir la portière de la voiture d’un homme âgé de plus de 70 ans qui réussit à prendre la fuite. "Je l'ai vu sortir d'une voiture complètement en travers devant moi, j'ai cru qu'il avait tué la conductrice" explique le septuagénaire encore sous le choc à l'audience ce jeudi soir.

Tous ces automobilistes alertent la police qui réussi à interpeler le poitevin. Il est directement placé en garde à vue mercredi en début de nuit.

Je voulais juste vous faire peur

L’homme a déjà 25 condamnations inscrites à son casier judiciaire, il s'excuse à l'audience "je ne sais pas ce qui m'a pris" et s'adresse directement aux victimes : "Je voulais juste vous faire peur je ne vous aurais fait aucun mal'. "C'est facile à dire maintenant !" lui répond sa première victime en larmes avant que le président demande le calme. La trentenaire souffre d'un choc post-traumatique, comme deux autres victimes, elle avoue avoir peur de rentrer chez elle le soir "il m'a agressée devant la porte de ma maison" et se dit soulagée de savoir qu'il n'habite pas ici et qu'il n'ait plus le droit d'y venir.

Ce qui n'aura pas été expliqué pendant l'audience ce sont les raisons de ces gestes répétés. L'homme était parti de Poitiers et a raté sa correspondance pour Rodez. Il dit avoir voulu acheter de la drogue à la gare de Bordeaux et s'être fait voler son argent. "Mais pourquoi acheter une arme et braquer des automobilistes ?" demande le président avant de continuer "quand vous volez deux campings-cars un peu plus tôt c'est pour aller à Rodez ?" "Je n'étais plus moi-même" sera la seule prémisse d'explication.

Un an ferme et deux avec sursis probatoire

Dans son box l’agresseur est lui-aussi en larmes "je suis resté 10 ans en prison, j’ai promis à mon fils de rester avec lui maintenant, pas la prison s’il vous plait monsieur le juge !" Mais face au risque de récidive, le tribunal décide de le placer en détention pendant une année. Il est aussi condamné à deux autres avec sursis probatoire, interdiction de paraitre en Gironde, de détenir une arme, obligation de travailler et de réparer le préjudice des victimes.