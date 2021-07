Sans violence, un voleur subtilise un diamant de plus de 30.000 euros dans une joaillerie de Saint-Tropez

Un vol avec ruse, en toute discrétion et sans violence... C'est ce qui arrivé aux employés d'une joaillerie de Saint-Tropez samedi dernier.

Le personnel du magasin est pratiquement en train de fermer boutique quand ce client se présente. Il a l'apparence d'un touriste, qui ne maitrise pas bien la langue française, habillé élégamment avec un polo kaki, un bermuda blanc et une casquette assortie. Evidemment, il porte un masque chirurgical, covid-oblige, ce qui camoufle une bonne partie de son visage.

Le faux-client demande à voir quelques bijoux et s'arrête sur un en particulier : un diamant d'une valeur de plus de 30.000 euros. Il n'a pas la totalité du règlement sur lui mais propose de laisser un acompte en liquide. L'homme sort alors un billet et c'est à ce moment- là qu'il subtilise très habillement la pierre précieuse, sans que le personnel ne s'en rende compte. Le voleur s'en va à pied dans les rues de Saint-Tropez, officiellement pour aller chercher le reste de la somme. Quand le vol est découvert par les commerçants, quelques minutes après, au moment de remettre le diamant à sa place, il est trop tard. L'individu est déjà loin. Un vol "à la Arène Lupin, comme dans la série", témoigne un proche du dossier, "sans violence et en toute discrétion".