Sant'Andria di Boziu : Incendie en cours, déjà 4 hectares de végétation détruits

Le Service d'Incendie et de Secours fait état ce vendredi 8 septembre de deux feux qui depuis le début d'après-midi mobilisent plusieurs engins terrestres et aériens sur les communes d'Erbaghjolu et Sant'Andria di Boziu. 7 hectares de végétation ont été à cette heure parcours par les flammes.

Image d'illustration - Pompiers © Radio France Les pompiers de Haute-Corse mis à l'épreuve cet après-midi dans les piève du Boziu et de Rogna où ont été enregistrés deux départs de feu. Le premier peu avant 15h, sur la commune d'Erbaghjolu, a détruit 3 hectares de végétation. Le feu a été contenu grâce aux largages des canadairs et autre hélicoptère bombardier d'eau. Un foyer sur lequel s'activent désormais les pompiers sur les lisières. ⓘ Publicité Sitôt ce foyer traité, un autre départ de feu a été enregistré un peu plus loin sur la commune de Sant'Andria di Boziu. Un feu toujours en cours à cette heure-ci qui a parcouru 4 hectares et sur lequel de nombreux moyens ont été engagés dont l'hélicoptère bombardier d'eau Super Puma de la sécurité civile. Il est demandé d'éviter le secteur.