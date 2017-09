Santa di u Niolu : religion, violence et tradition…

Les gendarmes sont chargés de l'enquête sur l'agression de trois policiers dans la nuit de samedi à Dimanche à la Santa di u Niolu à Casamaccioli. Trois jeunes hommes sont recherchés par les gendarmes de Corte chargés de l’enquête.

Les fonctionnaires de police, deux hommes et une femme, auxiliaires de sécurité au commissariat de Bastia, s'étaient rendus à la foire à titre privé. Ils ont été violemment pris à parti par un groupe de trois jeunes hommes qui sont recherchés depuis.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un de ces trois adjoints de sécurité aurait été reconnu par un jeune homme qui avait été plusieurs fois gardé à vue au commissariat de Bastia. Ce jeune homme mis en cause pour avoir participé à de violentes manifestations de supporters du SCB ces derniers mois tant sur le continent qu'à Bastia. On ignore si des mots, voire des insultes ont été échangés entre eux, mais selon les victimes, ce jeune homme aurait alors demandé à deux de ses amis, connus eux aussi, de frapper les policiers. Des coups de poings ont été assénés, l'un des auxiliaires de sécurité souffre d'une ITT de huit jours et les deux autres d'une ITT de trois jours. Ils ont porté plainte à la gendarmerie de Corte et auraient clairement identifiés leurs agresseurs qui devraient très rapidement être amenés à s'expliquer sur les faits. Pour l'instant les gendarmes de la brigade de recherche de Corte ne disposeraient d'aucun autre témoignage que celui des victimes.

En marge de cette agression, le jeune homme blessé par balle a un mollet, dans la même nuit de samedi à dimanche au Niolu, sera entendu ce lundi par les enquêteurs. Une enquête pour violence volontaire avec arme a été ouverte par le parquet.