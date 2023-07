Santranges : des fauves et des véhicules saisis dans un cirque installé illégalement

Tout a commencé il y a un peu plus de trois semaines. Un dimanche matin, Anne Peronnet, maire de Santranges depuis 2014, voit s'installer sur le terrain de sport municipal de gros camions au logo d'un cirque. "Je suis allée immédiatement les voir. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient un malade et qu'ils devaient s'arrêter pour une nuit, que le lendemain, ils seraient partis". Mais le lendemain, le convoi a considérablement grossi : "Il y avait une dizaine de très gros camions américains, des voitures, des caravanes. Je suis venue avec les gendarmes, nous avons signé un accord écrit pour leur permettre de rester trois semaines. Mais ils ne sont pas partis".

Depuis, la maire se sent bien impuissante. "J'ai porté plainte. Les gendarmes se déplacent à chaque fois. Mais que voulez vous faire ? On peut pas pousser les camions nous-mêmes avec nos petits bras. S'ils ont décidé de rester là six mois ou un an, je suis coincée."

Un chameau dans les courgettes

Les 400 habitants de ce petit village au nord du Cher en sont quitte pour prendre leur mal en patience. "Les gens se plaignent des animaux qui divaguent. Un voisin a retrouvé un chameau dans ses courgettes... Ce n'est pas très agréable !" Se pose aussi la question des déjections des animaux de la ménagerie -chameau donc, buffles, zèbre, poney, lama -, dispersés sur le terrain de foot. "Cela attire des quantités de mouches ! Et puis même s'ils ramassent bien leurs ordures, les bennes qu'on a mis gracieusement à disposition ne suffisent plus". Anne Peronnet déplore également que la communauté "se [soit] branchée sans autorisation sur le réseau d'eau et d'électricité de la commune. Ils nous disent qu'ils rembourseront... mais on s'attend à une facture énorme !". La maire est d'autant plus dépitée que les circonstances la contraignent à annuler le marché de producteurs prévu cet été, de même qu'une grande randonnée censée accueillir plus de 350 marcheurs. "Il y a des câbles partout, on ne peut plus stationner, les conditions ne sont plus du tout favorables !"

Ni gens du voyage ni circassiens

Ne possédant pas sur sa commune de terrain d'accueil pour les gens du voyage, la maire a pris contact avec les communes les plus proches disposant d'un tel équipement. "Mais on me dit qu'ils ne sont pas considérés comme gens du voyage, puisqu'ils ont des animaux. Et ils ne sont pas non plus considérés comme cirque, puisqu'ils ne donnent pas de représentation". Un casse-tête juridique qui n'a pas encore trouvé de réponse.

En attendant, suite à la plainte de l'édile, les gendarmes sont intervenus. Ils ont saisi deux camions signalés comme volés : ils pourraient donc s'agir de recel. L'office français de la biodiversité a également engagé ses services pour contrôler les conditions de détention des animaux. Quatre lions et une tigresse blanche ont été saisis. D'après les premiers éléments, ils souffriraient possiblement de malnutrition. Les enquêteurs aimeraient également établir l'origine de ces fauves qui, en attendant une décision du parquet, ont été placés dans un refuge.