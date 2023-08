Cher : le cirque installé illégalement est parti, les animaux saisis sont recueillis dans un refuge

Arrivés le 18 juin dernier, les propriétaires d'un cirque se sont installés sans autorisation sur le terrain de foot du petit village de Santranges, dans le Cher. Après un mois et demi d'occupation illégale, ils ont quitté les lieux le dimanche 30 juillet. Entretemps la municipalité avait déposé plainte, et quelques jours avant qu'ils ne partent, Anne Perronet, la maire du village, leur amenait une convocation au tribunal administratif d'Orléans : "Quand je leur ai porté leur assignation, ils ont évidemment refusé de la prendre et ils n'ont pas voulu signer. Le lendemain, les gendarmes m'ont dit que ce n'est pas la peine d'insister, de leur parler et de leur demander. Et le lendemain, ils sont partis."

Des travaux à venir pour ne plus que cela se reproduise

Une fois le cirque parti, les habitants du village ont spontanément et bénévolement nettoyé le stade, sans rien demander à personne. Un geste saluée par l'édile de la ville qui s'attendait à plus de dégâts. Malgré cette aide, la mairie va devoir payer : "On a quand même pour à peu près 600 € d'eau. On a les honoraires de l'huissier, les honoraires d'avocats. Grosso modo, avec les travaux, ça va nous coûter entre 4 000 et 5 000 €". Avec ces futurs travaux, la municipalité espère éviter de futures arrivées inopinées sur son stade.

Les animaux saisis vont bien

Lors de leur stationnement à Santranges, l'office français de la biodiversité a contrôlé les conditions de détention des animaux. Ainsi, quatre lionnes et une tigresse blanche ont été saisies. Depuis une quinzaine de jour, elles ont trouvé refuge à Tonga Terre d'Accueil, un refuge associatif à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire .

Jean-Christophe Gérard y est vétérinaire, il s'est occupé des félines depuis leur arrivée et leur état s'améliore de jour en jour :"Il y avait un manque de masse musculaire, mais ça, c'était, je pense, le manque d'exercice. Si elles restaient dans la remorque, c'est vrai qu'elles ne devaient pas en faire beaucoup. Ici, depuis qu'elles sortent, on voit déjà une différence. Elles sont beaucoup plus musclées à force de courir, sauter, grimper, etc... Ca va beaucoup mieux !".

Un bilan sanitaire complet a été réalisé pour chacune des félines. Certains présentes des problèmes dentaires mais rien de dramatique. C'est désormais à la Justice de trancher du futur de ces animaux entre le maintien à Tonga Terre d'Accueil ou le retour à ses propriétaires.