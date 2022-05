Saône : deux hommes blessés dans un atterrissage d'urgence

Un aéronef de l'aéroclub de Besançon-La Veze s'est posé en urgence dans un champ de la commune de Saône dimanche matin. Le pilote et son fils sont légèrement blessés.

Les hommes étaient partis de l'aéroclub de La Veze pour une balade, mais une panne moteur l'a écourté. A 10h40, le pilote a dû atterrir d'urgence sur 30-40 mètres, dans un champ, à Saône. Le père, âgé de 55 ans, et son fils de 28 ans sont légèrement blessés et ont été transportés au CHRU de Besançon. L'avant de l'avion et une partie de son aile sont endommagés.