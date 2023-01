Saône-et-Loire : incendie spectaculaire dans le port de Digoin

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE/Ketty BEYONDAS

Un incendie impressionnant dans le port de Digoin, et une épaisse fumée sur la ville. Selon une information de nos confrères du Journal de Saône-et-Loire , ce mardi 17 janvier, un bateau de plaisance a pris feu sur les coups de midi et les flammes se sont rapidement propagés à d'autres embarcations.

70 pompiers de tout le département de la Saône-et-Loire sont venus combattre les flammes. Le bilan reste lourd avec 3 bateaux coulés et 6 autres endommagés par l'incendie. Les pompiers sont parvenus à sauver 22 embarcations. A priori, il n'y a pas de victimes, mais il faut maintenant inspecter les épaves pour en être sûr.

Des barrages flottants sont en place sur le canal du port pour retenir d'éventuelles pollutions d'hydrocarbure. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie