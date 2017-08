Saône-et-Loire : l'Aubépine Lampion détruite par un incendie volontaire à Chalon-sur-Saône

La nouvelle est accueillie avec tristesse à Chalon-sur-Saône. La marionnette géante devenue mascotte du quartier des Aubépins a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi. De la géante en osier, il ne reste plus qu'une main de fer.

Stupeur et tristesse à Chalon-sur-Saône. Aubépine Lampion n'est plus. La marionnette géante en osier réalisée il y a trois ans par plusieurs centaines de personnes, dont des habitants du quartier n'est plus qu'un tas de cendre. Elle a été incendiée derrière la maison de quartier où elle trônait depuis un an.

Cette marionnette géante, le public avait pu la voir déambuler une dernière fois dans le cadre du festival de rue Quartier de Lune aux Aubépins à Chalon en avril dernier. Elle avait depuis trouvé une place sur un mât de 11 mètres sur lequel reposaient ses 7 m 50 et et ses 70 kilos d'osier.