Saône-et-Loire : la police du Creusot recherche une voiture grise après l'accident de Montcenis

Un peu plus d'un mois après la terrible collision dans laquelle six jeunes ont péri à Montcenis, la police du Creusot poursuit son enquête. Elle recherche le conducteur d'une voiture grise.

La police du Creusot est à la recherche d'un véhicule après l'accident de Montcenis survenu début avril et dans lequel six jeunes avaient été tués. La police poursuit son enquête pour tenter d'éclaircir les circonstances de la terrible collision. Elle cherche désormais le conducteur d'une Citröen Picasso ou d'un Renault Scénic de couleur gris beige. Le véhicule aurait stationné en amont de l'accident sur le bas côté avec les feux allumés, entre 22h45 et 23h00, dans le sens Autun - Torcy" rapporte le journal de Saône-et-Loire. Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat du Creusot au 03.85.77.05.25.