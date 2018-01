Lucenay-l'Évêque, France

Les recherches étaient restées vaines jusqu'à ce dimanche 07 janvier. Mais cet après-midi le corps de l'octogénaire a été retrouvé dans la rivière le Ternin, près du village de Lucenay-l'Evêque en Saône-et-Loire.

Une découverte confirmée par le capitaine Gérard Devaraine commandant en second de la compagnie de gendarmerie d'Autun en Saône-et-Loire, "grâce au concours d'une équipe bénévole de secours, on a pu retourner dans certains endroits des berges qu'on avait déjà sondées. Et avec la la baisse du niveau de l'eau on a pu identifier un corps qui était visible et qui était bien celui de la personne recherchée."

"Malgré le chagrin des proches, le fait qu'on puisse rendre le corps à la famille, c'est un soulagement pour eux et pour nous aussi".