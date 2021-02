Saône-et-Loire : le directeur d'un centre d'accueil pour adolescents visé par une information judiciaire

Une information judiciaire pour violences sur mineurs a été ouverte contre le directeur d'un centre d'accueil pour adolescents en difficulté de Frontenaud en Saône-et-Loire. Le parquet de Chalon-sur-Saône indique qu'elle vise le responsable des Bruyères et une autre est ouverte contre X

Une information judiciaire pour violences sur mineurs a été ouverte contre le directeur d'un centre d'accueil pour adolescents en difficulté de Frontenaud en Saône-et-Loire. C'est ce qu'indique ce lundi 15 février le parquet de Chalon-sur-Saône.

Le procureur de la République, Damien Savarzeix, précise qu'"après examen des éléments de l'enquête préliminaire, le parquet du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a décidé, d'ouvrir une information judiciaire contre le directeur du centre Les Bruyères à Frontenaud et contre X, pour les chefs de violence sur mineurs et violence par personne ayant autorité". "L'enquête préliminaire s'est intéressée à toute la vie du centre sur une longue période", précise Damien Savarzeix, sans plus de précisions.

Des précédents dans l'histoire de ce centre

Le "lieu de vie et d'accueil", Les Bruyères, en charge d'adolescents mineurs et jeunes majeurs, avait déjà fait l'objet d'une fermeture administrative en octobre 2019, demandée par le conseil départemental, après la lettre anonyme d'une mineure en fugue qui dénonçait des comportements et pratiques inadaptés.

Le directeur Jean-Claude Rossi avait alors fait appel de cette décision qui avait été annulée. Il s'est par ailleurs plusieurs fois vivement élevé contre les accusations "délirantes" prononcées contre lui et son centre. Le centre Les Bruyères se définit comme une "structure non traditionnelle d'accueil d'adolescents (...) dont les passages dans des structures traditionnelles d'accueil se sont soldés par des échecs", selon son site internet. "La venue de ces jeunes dans une structure non traditionnelle (...) peut s'avérer constructive", selon le centre.