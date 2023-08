Saône-et-Loire: les pompiers au secours d'un cheval tombé dans la rivière

Sauvetage insolite et réussi pour les pompiers de Saône-et-Loire. Ce jeudi 10 août, ils ont été appelés pour sortir un cheval tombé dans la rivière à Saint-Gervais-en-Vallière, dans le nord du département, non loin de la Côte-d'Or.

Boléro, 11 ans était en balade au bord de la Dheune avec sa maîtresse quand il a glissé dans la rivière et s'est retrouvé avec de l'eau jusqu'au poitrail. La cavalière n'a pas été blessée, mais impossible de faire remonter l'animal qui s'est trouvé envasé. Elle a donc appelé les pompiers qui ont dépêché une équipe spécialisée dans le sauvetage aquatique. Trois hommes ont pu glisser des sangles sous le poitrail de l'animal. "Ils ont été très prévenants et on utilisé des sangles rondes pour ne pas blesser mon cheval" précise la propriétaire.

Au total 8 pompiers ont été engagés dans cette opération de secours, dont le vétérinaire du SDIS 71 qui s'est coordonné avec le vétérinaire des propriétaires de l'animal pour s'assurer que le cheval ne prenne pas peur. Les pompiers ont trouvé le renfort d'un agriculteur voisin qui est venu avec un petit tracteur doté d'un bras télescopique. L'engin a pu soulever en douceur Boléro et l'aider à regagner la terre ferme. "On remercie l'aide des pompiers et de toutes les personnes présentes" assure la cavalière reconnaissante. Boléro, indemne, se remet actuellement de ses émotions avant de galoper à nouveau.