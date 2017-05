Saône-et-Loire : un agriculteur abattu par des gendarmes alors qu'il leur fonçait dessus

Un éleveur bovin de Saône-et-Loire a été abattu ce samedi par des gendarmes sur qui il fonçait, près de Cluny. Il était recherché depuis le 11 mai dernier, après un contrôle sanitaire conflictuel.

Un agriculteur de 37 ans, originaire du village de Trivy en Saône-et-Loire, a été abattu par deux gendarmes ce samedi. Les forces de l'ordre étaient venus l'interpeller, et l'homme leur a foncé dessus malgré les sommations, les gendarmes ont donc fait feu et l'homme a été touché mortellement.

Recherché depuis le 11 mai

L'éleveur était recherché depuis le 11 mai dernier après un contrôle sanitaire conflictuel, c'est ce qu'a confirmé Karine Malara, la procureure de Mâcon. Lors de ce contrôle, il avait foncé avec son tracteur sur les forces de l'ordre qui accompagnaient les inspecteurs.

Déjà sanctionné pour défaut de soin sur ses bêtes

Un gros contentieux entre l'homme et les services d'inspection sanitaire existait depuis plusieurs années et l'agriculteur ne s'occupait plus de son cheptel, il avait d'ailleurs déjà été sanctionné pour défaut de soins sur ses bêtes. L'enquête a été confiée à l'inspection technique de la gendarmerie et l'autopsie est prévue ce dimanche à Dijon. Le parquet s'exprimera en fin de journée lors d'une conférence de presse. Les deux gendarmes, "très choqués", ont été brièvement hospitalisés.