Tournus, France

On a frôlé la catastrophe ce jeudi 4 janvier sur l'autoroute A6, en Saône-et-Loire. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule, à hauteur de Tournus, dans le sens Paris-Lyon. Vers 9 heures 30, le conducteur a traversé les trois voies de circulation, le terre plein central et les trois voies de circulations dans le sens inverse. Le poids-lourd a fini sa course en bordure d'autoroute. Par chance, il n'a percuté aucune voiture. Le chauffeur a fait un malaise et a été transporté à l'hôpital de Chalon-sur-Saône.