Saône-et-Loire : un gros trafic de stupéfiants arrêté par la police

La police judiciaire de Dijon a saisi dans le secteur de Chalon-sur-Saône une importante quantité de produits stupéfiants, ainsi que deux fusils d'assaut type kalachnikov et cinq armes de poing. Six personnes sont interpellées.

Une très belle prise pour la police judiciaire de Dijon au nord de la Saône-et-Loire !

Un gros trafic de stupéfiants a été arrêté dans la nuit du mardi 1er mars au mercredi 2 mars dans le secteur de Chalon-sur-Saône. Dans le détail, la police a saisi 370 kg de résine de cannabis, 9,9 kg de cocaïne et 2,5 kg d'héroïne.

La découverte des policiers est complétée par deux fusils d'assaut type kalachnikov et cinq armes de poing. L'une des ces armes se trouvaient dans la boite à gants d'un véhicule, chargeur approvisionné.

Des malfaiteurs de la plaque châlonnaise

Au total, six personnes ont été arrêtées : une femme de 33 ans et cinq hommes âgés de 21 à 22 ans. Les malfaiteurs sont bourguignons, parisiens, ou nordistes. Les personnes seront présentées au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Elles sont soupçonnées de faire partie d’un trafic majeur en produits stupéfiants pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Les interpellations et perquisitions ont été menées à Chalon-sur-Saône, et Cheilly-les-Marisses, où une bâtisse servait comme repli.

Un mois de février record pour la police

Selon la police judiciaire de Dijon, le préjudice financier estimé à la revente de ces produits stupéfiants peut être chiffré à environ 3 millions d’euros. Une cinquantaine de policiers ont été mobilisés depuis plusieurs semaines sur les agissements des malfaiteurs, qui font partie de la plaque châlonnaise sur le département de la Saône-et-Loire.

Au total, les forces de l'ordre ont intercepté tout au long du mois de février en Côte-d'Or un trafic illégal représentant la somme record de près de 5,4 millions d'euros de saisie.