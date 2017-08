Saône-et-Loire : un homme armé d'une fausse ceinture d'explosif arrêté après une prise d'otages à Chalon-sur-Saône

Un homme armé d'un couteau et d'une fausse ceinture d'explosif a été arrêté jeudi soir dans un centre commercial de Chalon-sur-Saône. Il retenait deux personnes en otage, expliquant vouloir "financer le combat en Syrie.

Peu avant 20 heures, cet homme de 46 ans fait irruption dans le magasin Carrefour et retient deux personnes en otage, expliquant vouloir "financer le combat en Syrie". Il affirme toutefois que "Dieu" lui a "demandé de ne tuer personne" et libère rapidement les deux otages. La Bac et une unité canine interviennent. L'homme est maîtrisé d'un coup de taser et avec l'aide d'un chien, aux alentours de 20h20. Il aurait également expliqué vouloir se "faire abattre par la police".

Le suspect est inconnu des services de renseignements, mais il est connu de la police pour trafic de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue à Chalon-sur-Saône.