Saône-et-Loire : un important incendie ravage une usine de traitement des déchets à Chagny

Un feu impressionnant s'est déclenché ce samedi 18 mars 2023 dans l'usine SMET 71 (Syndicat Mixte d'Etudes de Traitement des déchets ménagers) de Chagny en Saône-et-Loire. Les pompiers ont été alertés aux alentours de 13h30. À leur arrivée, l'intérieur des 1700 mètres carrés de l'entrepôt était déjà parti en fumée. Personne n'a été blessé. L'usine est spécialisée dans le traitement des déchets ménagers. Elle s'occupe notamment de transformer ces déchets en méthane qui sert ensuite de gaz de ville.

On ne connaît pas encore les causes du feu. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la vingtaine d'employés va être placée en chômage technique, probablement pour plusieurs mois. 79 pompiers ont été mobilisés sur les lieux, ainsi que 41 véhicules. En fin de journée, le feu était maîtrisé, et selon les secours, il n'y a pas de risque de pollution liée aux fumées.