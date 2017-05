Saône-et-Loire : un incendie à Louhans

Un incendie s'est déclenché à Louhans, en Saône-et-Loire, samedi après-midi. Un garage et un appartement du centre-ville ont été détruits.

Ce samedi après-midi, vers 14 heures, en plein centre ville de Louhans en Saône et Loire, un incendie s'est déclaré dans un appartement. Le feu s'est déclenché dans un garage et s'est propagé dans un appartement. Plus de 40 pompiers ont été mobilisés, il y a avait un gros risque de propagation car l'incendie s'est déclaré en plein centre ville. Le feu a détruit le garage et l'appartement.

Il n'y a pas eu de blessés mais 3 personnes légèrement intoxiquées par les fumées, qui ont été prise en charge sur place. À l'arrivée des pompiers, tout le monde était déjà dehors.