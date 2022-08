Saône-et-Loire : un jeune automobiliste de Côte-d'Or flashé à 171 km/h au lieu de 80

Plus du double de la vitesse autorisé ! Un jeune automobiliste de Côte-d'Or a eu le pied plus que lourd sur une route de Saône-et-Loire. Il a été flashé à 171 km/h alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. L'étudiant s'est vu retiré son permis sur le champ et son véhicule placé en fourrière.