Saône-et-Loire : un vaste trafic d'armes et de stupéfiants démantelé par les gendarmes

Au terme de plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de Saône-et-Loire ont mis à jour un trafic d'armes et de stupéfiants dans la région de Louhans-Cuiseaux, dans la Bresse. Vingt deux personnes ont été placées en garde à vue. Une cinquantaine d'arme et de la drogue ont été saisis.

C'est un nouveau succès que les gendarmes de Saône-et-Loire viennent d'enregistrer. Après un trafic de stupéfiants dans le Chalonnais, c'est cette fois un trafic d’armes et de stupéfiants qu'ils viennent de démanteler. Les gendarmes révèlent cette nouvelle belle prise sur leur page Facebook.

Les détails de l'enquête

Depuis 2016, ce trafic d’armes et de stupéfiants, organisé par des malfaiteurs de la région de Louhans, faisait l’objet d’investigations des enquêteurs de la section de recherches de Dijon et du groupement de gendarmerie départementale de Saône et Loire. Elles ont donné lieu à une vaste opération d’interpellation le 20 juin 2017.

Cette vaste opération de police judiciaire a mobilisé plus de 150 gendarmes mardi matin en Saône-et-Loire, dans le Jura et dans la Loire. Elle fait suite à une longue enquête, diligentée par les gendarmes de la section de recherches de Dijon et du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, en particulier ceux de la compagnie de Louhans, portant sur un trafic d’armes et de stupéfiants dont l’épicentre se trouvait dans la Bresse. Après plusieurs mois d’enquête, une information avait été ouverte au début de l’année 2017 au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône pour trafic d’armes et trafic de stupéfiants en bande organisée.

D’importants moyens ont été engagés dans le cadre de cette opération, notamment l’antenne GIGN de Dijon et l’hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie de Dijon-Longvic.

Vingt deux personnes ont été placées en garde à vue. Les perquisitions ont été diligentées avec l’aide de chiens spécialisés dans la recherche d’armes, de stupéfiants et de billets de banques, ainsi que de plongeurs de la gendarmerie. Les enquêteurs ont également reçu le renfort de spécialistes des armes dépêchés par l’Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie (IRCGN), qui a également engagé des équipements particuliers pour la recherche de caches.

Les perquisitions ont permis la découverte de plus d’une cinquantaine d’armes, dont le traçage est en cours avec l’appui de spécialistes de l’IRCGN. Plusieurs milliers de munitions sont saisies. De la cocaïne et du cannabis sont également découverts. Plusieurs personnes devraient être écrouées à l’issue de cette opération qui a permis de démanteler l’ensemble de la filière et de mettre fin au trafic.

Le général Olivier Kim, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté © Radio France - Stéphane Parry

Le général Olivier Kim, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or a félicité l’ensemble des enquêteur spécialisés de la section de recherches de Dijon et des unités du groupement de gendarmerie de la Saône-et-Loire en leur indiquant : « vous avez rempli le premier objectif que je vous ai fixé à savoir combattre tous les trafics notamment le trafic de stupéfiants qui est un fléau pour la santé publique “