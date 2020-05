Saône : il fonce à cinq reprises sur les gendarmes après une course-poursuite

Deux gendarmes ont été blessés lundi soir du côté de Saône après avoir pris en chasse un automobiliste. Selon la gendarmerie du Doubs confirmant une information de nos confrères de l'Est Républicain, celui-ci a pris la fuite pour échapper à un contrôle en plein confinement : lors d’une patrouille vers 22h, les forces de l'ordre remarquent un véhicule qui zigzague dans les rues de Saône. Ils lui ordonnent de s’arrêter mais au volant, le chauffeur accélère et prend la fuite. La course-poursuite s’engage.

Il percute un rond-point

Quelques kilomètres plus loin, la voiture percute un rond-point de la Pérouse, entre Gennes et Besançon. Le conducteur, un homme de 34 ans, se retrouve nez à nez avec les gendarmes. Il leur fonce alors dessus, à cinq reprises. Un militaire est blessé au genou et au visage.

Un second militaire touché

L’équipage décide de faire appel au Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Besançon et à une brigade canine. Un gendarme s’approche de la vitre de la voiture pour faire sortir le fuyard. Celui-ci le blesse à la main.

Au bout d’une heure, l’homme est interpellé : il roulait ivre, sans permis et sans attestation. Il a été placé en garde à vue.