Luçon, Vendée, France

Sarah Genais, 17 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 19 mai dernier. Elle serait partie avec son petit ami, majeur. Sa famille est désemparée. "C'est très dur", dit sa grand-mère, "je suis désespérée, . La nuit, je ne dors pas, en espérant voir arriver Sarah. La maman dort avec la fenêtre ouverte. Son papa a perdu 10 kilos. On vit parce qu’on a l'espoir de la retrouver en bonne santé. On est devenu des robots. Sarah va avoir un petit frère et on aimerait qu'elle le sache et qu elle revienne". L’enquête de gendarmerie n'a pour l'instant rien donné. Jusqu'à il y a une semaine, les parents arrivaient à joindre son téléphone portable mais depuis plus rien.

Près de 50.000 enfants disparaissent chaque année en France

Selon, des chiffres du ministère de l'Intérieur, rendus publics par l'association "116 000 Enfants Disparus", 49.422 disparitions d'enfants ont été signalées en France, en 2017. Un chiffre plutôt stable depuis 5 ans. Ce sont en grande partie des fugues. 1328 sont considérées comme des disparitions "inquiétantes".

Si vous avez des informations, la grand-mère de Sarah est joignable au 06 73 97 63 46